В сети появилось видео с маршрута разбившегося иранского самолёта

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Иранский журналист Реза Хаастех опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлён полёт пассажирского судна такой же модели и такого же возраста, как и лайнера ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, потерпевшего крушение сегодня утром в Иране. Самолёт также выполнял рейс по маршруту Тегеран-Ясудж.

На представленных кадрах можно заметить, что полёт происходит на довольно малой высоте, что, по мнению специалистов, могло стать роковым фактором в случае отказа одного из двигателей. Именно неисправность силовых агрегатов сейчас чаще всего муссируется в прессе, как наиболее вероятная причина катастрофы. Специалисты, по словам Хаастеха, утверждают, что на такой высоте пилоты просто не могли вывести самолёт из пике.

Напомним, что сегодня утром стало известно о крушении в Иране пассажирского лайнера, на борту которого находились порядка 60 человек. К месту падения самолёта направлена поисково-спасательная группа. По данным МИД, российских граждан на борту воздушного судна не было.