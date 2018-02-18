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На месте крушения Ан-148 собрано 87 пакетов с личными вещами

Сегодня, 14:08

В Раменском районе Московской области, в месте, где потерпел крушение самолет Ан-148, продолжают работу сотрудники МЧС. На данный момент было собрано 87 пакетов с личными вещами погибших.

После крушения было совершено 15 машинорейсов, найдено 4771 обломков фюзеляжа, 11331 фрагментов тел умерших в результате авиакатастрофы людей, которые доставили в ГБУ «Судебно-медицинская экспертиза города Москвы». Всего было отправлено 912 образцов биоматерила, которые доставили в центр, расположенный в Москве по улице Поликарпова 12/13. У 47 родственников погибших на борту авиалайнера были взяты образцы биоматериала, которые были направлены в отдел судебно-медицинской экспертизы в Москве, находящееся на Тарном проспекте, 3. Все они будут использоваться для проведения опознания останков тел. Эксперты утверждают, что завершить данный процесс удастся лишь через 2-3 месяца.

Сегодня спасатели вместе с представителями Росгвардии продолжают патрулировать территорию авиакатастрофы, расчищая её.

Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по рейсу Москва - Орск, потерпел крушение через несколько минут после вылета недалеко от поселка Степановское, что стало причиной гибели 71 человек, находящихся на борту.


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