Разбившийся в Иране самолёт месяц назад совершал экстренную посадку

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Разбившийся сегодня в Иране самолёт компании Aseman Airlines месяц назад совершал экстренную посадку. У судна возникли во время перелёта технические неполадки.

Сегодня разбился самолёт компании Aseman Airlines с пассажирами. Случилось это во время перелёта из Тегерана в Ясудж. Местные информационные агентства сообщают, что месяц назад из-за технических неполадок данное воздушное судно уже совершало экстренную посадку.

В прошлый раз происшествие случилось 25 января. Тогда самолёт ATR 72 совершил вылет из воздушной гавани Мехрабад. Однако из-за технических проблем вернулся. Спустя некоторое время неполадку устранили и лайнер стал совершать рейсы в обычном режиме. Известно, что данному самолёту было в районе 20 лет.

Однако в компании Aseman Airlines заявляют, что воздушное судно врезалось в горы. Случилось это из-за плохих метеоусловий. Уточняется, что самолёт пропал с радаров около 08:52 по местному времени. Во время поисковых операций были найдены обломки. Они лежали в районе горного хребта Дета. В данный момент ведутся работы по поиску погибших.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин отправил президенту Ирана Роухани телеграмму с соболезнованиями, которые он выразил в связи с крушением самолёта Aseman Airlines.