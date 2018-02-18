В Волгограде в больницу доставили мужчину с торчащим в спине ножом

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В Волгограде в 4 городскую больницу вечером 17 февраля был доставлен мужчина с торчащим в спине ножом.

Вчера вечером 32-летний мужчина с ножом в спине бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в 4 городскую больницу, которая расположена в Тракторозаводском районе Волгограда. Пострадавшего забрали с улицы Еременко. У горожанина диагностировали резаную рану в левой области спины, ряд повреждений в области головы и левой ноги.

Сотрудник ГУ МВД РФ по Волгоградской области рассказал, что сообщение в полицию поступило около 19:30. Мужчина проживает в Волгограде на улице Еременко, там же он и получил множественные травмы.

Вскоре в эту же больницу был доставлен еще один пострадавший с похожими травмами. Выяснилось, что привезли 31-летнего мужчину из той же квартиры, что и первого пострадавшего, однако травмы у него были значительно легче, чем у предыдущего. Медики диагностировали колото-резаную рану на левой голени, сотрясение головного мозга, ушибы головы.

По версии полицейских, во время общего застолья между мужчинами возник конфликт, который перешел в драку с использованием холодного оружия.