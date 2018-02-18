В Ростове горел редкий и дорогой внедорожник, тушили его 40 человек

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В Ростове-на-Дону сегодня, 18 февраля, около 05:00 загорелся довольно-таки редкий и дорогой внедорожник Ranger. Данный автомобиль считается коллекционной моделью. Уточняется, что происшествие случилось на Привокзальной площади города. Тушили дорогостоящую иномарку 40 сотрудников МЧС.

Сегодня утром в ростовскую пожарную службу позвонили очевидцы с заявлением о том, что на Привокзальной площади горит автомобиль. Инцидент случился с дорогим коллекционным внедорожником Ranger.

На место пожара сразу же после вызова прибыли 40 спасателей и 10 машин пожарной службы. Они тушили автомобиль в течение 15 минут. Известно, что саму машину спасти всё-таки удалось. Однако точные причины пожара всё же не установлены. В наше время ведётся расследование данного происшествия.

Стоит отметить, что автомобиль Ranger является очень редким, дорогим и коллекционным автомобилем одноимённого британского бренда. Данную машину можно отнести к формату Kit Car. Купить её можно отдельно по запчастям, а затем собрать самостоятельно.