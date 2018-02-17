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В Москве поезд задавил мужчину на станции "Новая"

Вчера, 22:56

На станции «Новая» в Москве погиб мужчина от наезда поезда. Он упал под колеса едущему железнодорожному составу. СК проводит расследование трагедии.

17 февраля из достоверного источника поступило сообщение, что на платформе «Новая» в Москве погиб неизвестный мужчина. Как было установлено, он попал под колеса поезда. Машинист не успел предпринять абсолютно ничего, так как расстояние от вагона к пострадавшему было минимальное.

В настоящее время полицейские Москвы выясняют обстоятельства произошедшей трагедии на железнодорожной станции. Информация пока минимальна, так как идет расследование обстоятельств гибели мужчины. Оперативники пытаются выяснить, кто же этот погибший и есть ли у него родственники.


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