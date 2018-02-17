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В Туле посреди обувного магазина лежал труп мужчины

Вчера, 22:31

Посреди торгового зала обувного отдела торгового центра «Апельсин» в Туле обнаружен труп. Тело, накрытое простыней, увидела одна из покупательниц, которая пришла приобрести себе зимнюю обувь.

Сотрудникам СМИ в Туле поступило сообщение от свидетеля невероятного происшествия в Туле. Посреди зала с зимней обувью в магазине найдено тело умершего мужчины, которое прикрыто простыней. Столкнулась с такой шокирующей находкой одна из покупательниц ТЦ «Апельсин». Женщина пришла подобрать себе обувь. Когда она сообщила продавцам отела о том, что увидела покойника, они совершенно не удивились.

Дело в том, что как только магазин открылся, мужчина пришел также за обувью. Вдруг ему стало плохо, и он внезапно умер. Продавцы не сообщили о трагедии своему руководству и решили не закрывать отдел. Также об этом не знали медики и полиция Тулы. По всей вероятности, сотрудники думали сообщить о трупе в зале после окончания рабочего дня.


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