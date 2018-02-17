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В Астрахани на дамбе найден труп мужчины

Вчера, 22:15

17 февраля в городе Астрахани в Трусовском районе на дамбе был обнаружен труп мужчины. Как сообщают правоохранительные органы, личность погибшего не разглашается. Однако предположительно, труп принадлежит пропавшему без вести мужчине.

К слову, он пропал в 2017 году, ушел на рыбалку и не вернулся домой. Его поиски продолжаются до сих пор. На данный момент на месте преступления ведут расследование служащие органов правопорядка города. Специалистам еще предстоит провести судебную медицинскую экспертизу для определения причины и времени смерти мужчины.

Стоит напомнить, что недавно в Астрахани был найден труп мужчины, тело которого вмерзло в лед на реке Кутум.


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