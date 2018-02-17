В Воронеже едва не эвакуировали Центральный автовокзал из-за угрозы теракта

Вчера, 20:59

Как проинформировали представители УМВД России по Воронежу, сегодня едва не эвакуировали Центральный автовокзал. Причиной инцидента стала угроза теракта, которая после проверки не подтвердилась.

По предварительным данным, сегодня, 17 февраля, около четырех часов вечера в экстренные службы поступил звонок от анонимного гражданина о минировании Центрального автовокзала. Он заявил, что заложил на его территории взрывное устройство. На место ЧП в оперативном порядке прибыли квалифицированные специалисты, которые провели ряд следственных и поисковых мероприятий.

По итогам проверки было установлено, что сообщение о бомбе носит ложный характер, эвакуация граждан не потребовалась. Отмечается, что в проверке помещений принимали участие специалисты следственно-оперативной группы, спецслужб и правоохранительного ведомства.