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В Москве на территории жилого комплекса найден боевой снаряд

Вчера, 20:22

На северо-западе Москвы на территории жилого комплекса нашли боевой снаряд. В ГУ МВД России по Московской области не подтверждают наличие данного инцидента.

Как сообщают российские СМИ, сегодня, 17 февраля, на территории жилого комплекса, который расположен на улице Демьяна Бедного №15, был обнаружен боевой снаряд. На место ЧП в оперативном порядке выехали представители экстренных служб. Данных о жертвах или пострадавших не поступают.

По другой информации, в Главном управлении МВД России по Москве и области не подтверждают этот инцидент. Это может быть связано с тем, что оперуполномоченная группа не еще провела исследования на месте ЧП и не доложила о произошедшем в пресс-службу ведомства. Редакция следит за развитием событий.


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