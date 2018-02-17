В Москве проститутка обвинила полицейского в домогательствах

Вчера, 20:14

В Москве проститутка по имени Марина обвинила полицейского из ОВД «Арбат» в домогательствах на его рабочем месте. Страж порядка был уволен из-за влияния со стороны представителя ОСБ, который также был клиентом этой девушки.

Сотрудник «Арбата», преследуя оперативные цели, зашел на сайт «Мамба» и нашел девушку легкого поведения по имени Марина. Он договорился с ней о встрече, а после привез в полицейское отделение. Страж порядка пять часов уговаривал, запугивал, смотрел на стриптиз и два часа бесплатно довольствовался ее услугами, которые стоят денег.

По неподтвержденным данным, среди клиентов проститутки были и другие представители органов власти, одному из них девушка пожаловалась на действия полицейского. В результате в отделение ОВД «Арбат» прибыли ОСБ, которые добились увольнения столичного правоохранителя.