Полиция заинтересовалась родителями, которые занимались сексом при ребенке

Сегодня, 20:05

История, недавно поразившая весь Интернет, получила продолжение. Родителями, которые занимались сексом при ребенке, заинтересовалась полиция.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности скандальной пары, секс которой транслировался в прямом эфире.

Напомним, что пара из Заволжского района занималась плотскими утехами на глазах у ребенка да еще и в прямом эфире, подобными вещами молодые родители занимаются уже не первый раз. Горожане очень возмущены и просят полицию призвать сотрудников соответсвующих органов и лишить родительских прав таких непутёвых родителей.