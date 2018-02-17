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Полиция заинтересовалась родителями, которые занимались сексом при ребенке

Сегодня, 20:05

История, недавно поразившая весь Интернет, получила продолжение. Родителями, которые занимались сексом при ребенке, заинтересовалась полиция.

 На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности скандальной пары, секс которой транслировался в прямом эфире.

Напомним, что пара из Заволжского района занималась плотскими утехами на глазах у ребенка да еще и в прямом эфире, подобными вещами молодые родители занимаются уже не первый раз. Горожане очень возмущены и просят полицию призвать сотрудников соответсвующих органов и лишить родительских прав таких непутёвых родителей.


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