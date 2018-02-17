Житель Нижнего Новгорода поджег квартиру и выпрыгнул из окна, спасаясь от огня

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Тихим утром, примерно в четыре часа утра, 17 февраля в Нижнем Новгороде произошел пожар. В доме, который расположен на улице Пермякова, на девятом этаже, мужчина собственными руками поджег квартиру и пытаясь скрыться от огня, выпрыгнул в окно.

Спасательные службы прибыли на место происшествия в течение примерно 15 минут, после начала возгорания. С пожаром, распространившимся на 15 квадратных метров, боролись 38 пожарных и 9 машин специального назначения. Спасатели смогли эвакуировать десять человек из близрасположенных квартир. К счастью, пострадавших, кроме хозяина квартиры, не оказалось.

По словам местных жителей, мужчина, проживающий в квартире на 9 этаже страдал от алкоголизма и часто обвинялся в дебоширстве. В ходе частых скандалов и ссор мужчина не раз угрожал сжечь квартиру, а вместе и с ней весь дом.