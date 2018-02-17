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В Екатеринбурге дети играли рядом с трупом

Сегодня, 19:52

Как проинформировали сотрудники СУ СК России по Свердловской области, в Екатеринбурге дети играли рядом с трупом. Инцидент зафиксирован на улице Седова, мужчина выпал из окна шестого этажа.

По предварительным данным, случайный прохожий снял на видео, как школьники играли у подъезда рядом с накрытым трупом. Дети подходили к погибшему и смеялись, шутя, что видят ногу. Ролик был опубликован в социальной сети, что шокировало местных жителей. Молодой человек утверждает, что он прогонял малышей, но те его не слушали.

Как проинформировали в СУ СК, гражданин скончался от падения с высоты шестого этажа, на его теле нет видимых следов насильственной смерти. Экспертиза установит точную причину гибели мужчины, что позволит принять процессуальное решение.


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