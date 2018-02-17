Похоронившие 2-летнюю девочку под Новочеркасском родители специально привезли туда труп

Сегодня, 19:51

По ранее поступившей информации, родители транспортировали труп ребенка на станицу Кривянскую под Новочеркасском, чтобы похоронить заново. Пока что неизвестно, почему мать и отец так поступили и не похоронили 2-летнюю девочку на кладбище, как и полагается.

МВД говорит, что мужчина и женщина ранее не проживали в Ростовской области и вполне возможно, что родители, похоронившие ребенка, вообще граждане Украины. Сейчас исследователи говорят, что из-за сильных гнилостных процессов не удается выяснить причину смерти. Признаков насилия или избиения на теле ребенка не было зафиксировано, и пока что остается только гадать, почему родители похоронили ребенка не на кладбище.

Следует напомнить, что мумифицированное тело ребенка было обнаружено еще 22 октября в лесополосе станицы Кривянской. Девочка похоронена в самодельном гробу еще два года назад. Ребенок был небольшого роста 70 см, кучерявые волосы каштанового цвета, четыре зуба на верхней челюсти, и шесть зубов на нижней.