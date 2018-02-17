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На Кубани осквернивший сигаретой икону записал извинения

Сегодня, 19:38

На Кубани подросток, осквернивший сигаретой икону Архангела Михаила, записал извинения. Инцидент произошел в Горячем Ключе 7 февраля, делом занялись сотрудники полиции.

Молодой человек, который демонстративно тушил сигарету об икону и выложил злодеяние в социальную сеть, раскаялся в содеянном и записал видео. В нем он обращается ко всем, кто был оскорблен его поведением и просит прощения. Парень объясняет, что в него будто бес вселился и он очень раскаивается. Также он надеется, что его не исключат из учебного учреждения. За этот инцидент СК Краснодарского края привлечет гражданина к ответственности, которая грозит ему штрафом.

Представители общественного движения намерены приобщить молодого человека к благотворительным мероприятиям и 18 февраля он идет с ними на кладбище, где будут убирать могилы ветеранов.


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