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В Оренбурге 29-летняя мать отказалась лечить и кормить годовалую дочь

Сегодня, 19:40

Молодая мать в Оренбурге отказалась кормить и лечить свою дочь. Малышке только исполнился годик, но она имеет целый «букет» болезней и требует постоянного надзора специалистов.

На днях состоится судебное заседание в Оренбурге относительно решения вопроса о справедливом наказании 29-летней жительницы города, которая намеренно подвергала своего годовалого ребенка смертельной опасности. Как стало известно следствию, женщина не кормила дочку и умышленно избегала постоянного консультирования медиков относительно состояния здоровья ребенка. Дочке исполнился только год, но ребенок нездоров физически.

Он нуждается в тщательном уходе, заботе и наблюдении медицинских сотрудников. Девочка официально признана медиками, как отдельный пациент с массою болезней, многие из них хронические. Мать не обращалась в больницу, не лечила и нормально не кормила свое чадо. За такие действия она предстанет перед судом, который будет решать дальнейшую судьбу девочки и ее родительницы.


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