Никита Белых в третий раз пережил тяжелый приступ гипертонии в СИЗО

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Никита Белых снова оказался на больничной койке СИЗО. В третий раз его поразил гипертонический криз 16 февраля. Экс-губернатор Кировской области все еще пребывает под следствием, его подозревают в крупных взятках.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых ожидает окончательного приговора суда в СИЗО «Матросская тишина». В последнее время мужчина переживает очень большие проблемы со своим здоровьем. На одном из судебных заседаний Никите Белых настолько стало нетерпимо плохо, что скорую пришлось вызывать прямо в зал заседаний. Особое неудобство доставляет экс-губернатору гипертонический криз, артериальное давление постоянно повышается.

Вот и 16 февраля он также почувствовал себя плохо, третий приступ не заставил себя снова ждать. Благодаря медикам в СИЗО обстановка была стабилизирована. Сейчас Белых еще продолжает лечиться в больнице режимного учреждения. Мужчину отпаивают таблетками, ведут четкий мониторинг уровня давления в крови.