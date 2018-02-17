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Родители утверждают об отравлении 87 детей в детсаду в Москве

Сегодня, 19:22

Недавно на радиостанцию «Говорит Москва» поступил звонок от матери одного из воспитанников детского сада №2248. Женщина сообщила о том, что в учреждении произошло массовое отравление 87 детей.

Как известно со слов матери пострадавшего, произошло это 15 февраля. Резкие симптомы были выражены в виде рвоты и боли в животе. У некоторых поднялась температура. Около 87 человек было госпитализировано, однако были и те, кто остались дома. Пятерым детям якобы потребовалась экстренная медицинская помощь. Всего в детском соду воспитывается 130 человек.

Родители пострадавших крайне возмущены произошедшими событиями и обвиняют в этом комбинат питания, говоря о том, что пострадавшие были не в одной группе, а во всем учреждении. Готовится коллективная жалоба в прокуратуру.


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