В Нальчике жалуются на дороги после «бомбежки»

Сегодня, 18:48

В Нальчике (Кабардино-Балкария) местные водители жалуются на дороги, которые выглядят, как после «бомбежки». Трудно проехать на Третьем Промпроезде, где проблемных участков очень много.

Водители в Нальчике уже не могут терпеть и сняли видео, на котором запечатлено дорожное полотно Третьего Промпроезда. По словам автоледи, участков, которые напоминают последствия бомбежки, очень много и на них проехать не сможет даже самый опытный водитель. Помимо этого, владельцы автомобилей с низкой просадкой вынуждены искать объездные пути, так как на этой улице их транспорт может не добраться до конца.

Жители Кабардино-Балкарии уже неоднократно высказывали свое недовольство дорогами и городской коммунальной разрухой на просторах Интернета.