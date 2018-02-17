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После пожара на «Ленфильме» нашли останки человека

Сегодня, 18:26

После пожара, который случился ночью 1 февраля на «Ленфильме», нашли останки человека. Известно, что здание было арендовано у киностудии и там была автомастерская.

 Вчера, 16 февраля, на улице Тамбасова у дома №5, который считается территорией «Ленфильма», во время разбора случившегося там пожара обнаружили останки человека. Уточняется, что в сгоревшем помещении лежали человеческие кости и куски человеческого мяса.

В филиале киностудии «Ленфильм» сильной пожар случился в ночь на 1 февраля. Всего огонь охватил площадь в 800 метров. Известно, что это помещение находилось в аренде у частных предпринимателей, там работала автомастерская.


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