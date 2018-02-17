В Петропавловске годовалый ребенок выпал из окна

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В Петропавловске в эту субботу случилась трагедия: ребенок сидел на подоконнике и упал с окна многоэтажки. По неподтвержденной информации, годовалый мальчик был из многодетной семьи.

Известно, что трагедия произошла в деревне Завойко, Петропавловск-Камчатский городской округ. Прохожие и свидетели ужасного происшествия попытались хоть как-то спасти падающего ребенка, но только лишь сделали падение мягче. Ребенок упал из четвертого этажа многоэтажного дома по улице Петра Ильичева 17 февраля. Уличные прохожие увидели малыша на подоконнике одного из окон и попытались словить его, но он выпал из рук, и единственное, что получилось, смягчить удар ребенка об лед.

Люди позвонили в «скорую помощь», которая привезла малыша в районное отделение реанимации детской городской больницы. Мальчик получил множество травм, несовместимых с жизнью, и умер в больнице через несколько часов после трагедии.

Министерство внутренних дел области и следственный комитет пока не дает никакую официальную информацию по поводу случившегося.