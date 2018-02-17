Представители С14 в Киеве ворвались в здание Россотрудничества

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В Киеве активисты из националистических организаций Украины, таких как С14, запрещённая на территории РФ «Правый сектор»*, а также «Традиция и порядок» вошли в помещение Российского центра культуры и науки. Информация об этом сообщается на официальной странице в Facebook С14.

В сообщении сказано, что участники С14, ПС и ещё нескольких националистических организаций прибыли в «Россотрудничество» и нашли там «интересные «сувениры»». Под последним понимается российская символика и флаг данного государства.

По словам активистов, киевское помещение Россотрудничества находится незаконно. Кроме этого, ранее оно способствовало работе пророссийских организаций, таких как «российские казаки», лагеря «Юный разведчик» и многие другие. Сегодня же радикалы разрисовали стены здания различными надписями, наподобие «Долой ФСБ» и т.д.

Сам же руководитель центра заявляет, что Россотрудничество всегда занималось только культурной деятельностью.

Завершением акции стало то, что флаг России изъяли и сожгли.