VistaNews.ru


Пропавшего 26-летнего жителя Новокузнецка нашли мертвым

Сегодня, 17:31

Ранее пропавшего 26-летнего жителя Новокузнецка нашли мертвым. Смерть наступила по неизвестным причинам. Тело направлено на экспертизу. Оперативники ждут итогов вскрытия.

 В социальной сети волонтеры Кузбасса сообщили о трагическом случае. На территории региона был обнаружен труп неизвестного молодого мужчины. После некоторой проверки была установлена личность погибшего, оказалось, что его считали без вести пропавшим. На момент смерти погибшему кузбассовцу было 26 лет.

Причины смерти не установлены. В настоящее время тело погибшего отправлено на экспертизу, чтобы специалисты могли установить причину гибели. Волонтеры искренне выразили соболезнования родственникам погибшего. В социальной сети появился пост о том, что найден пропавший, но к сожалению, он погиб.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.