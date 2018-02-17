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Ранее пропавшего 26-летнего жителя Новокузнецка нашли мертвым. Смерть наступила по неизвестным причинам. Тело направлено на экспертизу. Оперативники ждут итогов вскрытия.

В социальной сети волонтеры Кузбасса сообщили о трагическом случае. На территории региона был обнаружен труп неизвестного молодого мужчины. После некоторой проверки была установлена личность погибшего, оказалось, что его считали без вести пропавшим. На момент смерти погибшему кузбассовцу было 26 лет.

Причины смерти не установлены. В настоящее время тело погибшего отправлено на экспертизу, чтобы специалисты могли установить причину гибели. Волонтеры искренне выразили соболезнования родственникам погибшего. В социальной сети появился пост о том, что найден пропавший, но к сожалению, он погиб.