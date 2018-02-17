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В Воронеже ритуальное агентство использует фото умерших в рекламе

Сегодня, 17:26

Как проинформировали сотрудники прокуратуры Ленинского района Воронежа, ритуальное агентство нарушает закон России. Предприниматель использует реальные фото умерших в своей рекламе, не спросив согласия возмущенных родственников.

Вчера, 16 февраля, в прокуратуру обратились возмущенные местные жители, которые пожаловались на организацию, оказывающую ритуальные услуги. Согласно их заявлению, в рекламе агентства, расположенной в Сети, используются снимки усопших родственников, при этом согласия на подобные манипуляции никто не давал.

В законодательстве России прописано, что снимок любого гражданина после смерти может быть использован с разрешения детей или пережившего супруга, если таковых нет, то необходимо спросить родителей. Бизнесмен получил соответствующее представление и ему дали срок в один месяц, чтобы исправить положение.


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