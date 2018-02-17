В Башкирии пациентка избила врача из-за несоблюдения очереди

Сегодня, 17:16

В Башкирии 24-летняя девушка избила врача за то, что та приняла коллегу вне очереди. Пациентка с бронхитом покорно ждала перед рентген-кабинетом, когда в него внезапно проскользнула экономист поликлинники.

Девушке это очень не понравилось. Настолько сильно, что она ворвалась в кабинет, схватила ручку и исполосовала ей врача. Затем выбежала из больницы, но в ярости забыла на столе свой полис. По нему дебоширку и нашли. На руке пострадавшего врача выявили несколько глубоких ранений. Ей оказали первую помощь, а дебоширку задержали и доставили в отдел полиции.