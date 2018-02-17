В Волгограде водитель упал с крыши грузовика и сломал позвоночник

Сегодня, 16:50

В Волгограде водитель грузовика упал с крыши машины и сломал позвоночник. Инцидент зафиксирован в Краснооктябрьском районе города.

По предварительным данным, 48-летний гражданин, работающий водителем, полез на крышу грузового автомобиля, чтобы стянуть тент, и поставил для удобства лестницу.

В результате мужчина оступился и упал вниз, после чего его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение №12. Врачи диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, переломы грудного и четырех поясничных позвонков со смещением. О причине произошедшего пострадавший рассказал самостоятельно, благо, что он остался жив и вовремя был доставлен в больницу. На данный момент волгоградские медики борются за жизнь водителя грузовика.