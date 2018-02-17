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В Ростове-на-Дону появилась ловушка времен вьетнамской войны

Сегодня, 16:34

Пользователи соцсети Ростова-на-Дону сообщают, что в городе появилась ловушка времен вьетнамской войны. Яма на дороге, прикрытая сломанной решеткой, находится прямо напротив городской администрации.

В социальной сети местные жители Ростова-на-Дону обсуждают не очень приятный момент, замеченный на дороге в двухстах метрах от городской администрации. Там яма прикрыта сломанной решеткой, естественно, пользователи стали шутить на эту тему.

Больше всех поразила находчивость одного юзера, предположившего, что эта яма представляет собой вьетнамскую ловушку времен войны, в которую должен попасть незадачливый турист. Другие пользователи стали предполагать, что вместо иностранцев туда попадет какой-нибудь местный депутат. Некоторые вспомнили кадр из фильма «Оно», когда древнее зло поймала маленького мальчика через такую сливную яму.


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