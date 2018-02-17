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В Северной Осетии помощник прокурора из Ингушетии прикинулся чеченским полицейским

Сегодня, 15:35

Умар Балаев, помощник прокурора в Карабулаке в Ингушетии, прикинулся чеченским полицейским. Такой спектакль он разыграл перед правоохранителями в поселке Гизель в Северной Осетии.

По предварительным данным, в поселке Гизель, как и в любом другом маленьком городке, каждый житель друг друга знает. В один день там появился незнакомый автомобиль, что вызвало подозрение со стороны местных граждан. Полицейские решили проверить ситуацию на опасность, остановили машину и потребовали предъявить документы.

В авто сидели двое граждан, которые отказали полицейским в такой просьбе. Один из мужчин достал оружие и заявил, что оба являются силовиками из Чечни и местным стражам порядка лучше покинуть это место. Этот спектакль не повлиял на правоохранителей, которые задержали лжеполицейских. Одним из них оказался помощник прокурора в Ингушетии.


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