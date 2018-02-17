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СМИ: В детсаду Новой Москвы, где погибла девочка, травмировался ребенок

Сегодня, 15:37

В детском саду Новой Москвы, где недавно скончалась трехлетняя девочка, произошла еще неприятность, по данным столичных СМИ. 16 февраля одна из воспитанниц получила травму головы во время игры со своими товарищами по группе.

 Пятилетний ребенок во время игры на площадке упал и травмировался. Это произошло в тот же день, когда и скончалась девочка на прогулке в детсаду. Пострадавшей воспитаннице старшей группы была немедленно вызвана скорая, которая отвезла ее в стационар. После осмотра специалистами был вынесен диагноз – сотрясение мозга.

Как сообщили прессе сотрудники детского сада «Белоснежка» в Новой Москве, травма пятилетней воспитанницы могла быть вызвана тем, что ребенок игрался со сверстниками и кто-то случайно ее толкнул. После этого девочка упала и ударилась головой. В дошкольном учреждении Новой Москвы два серьезных случая за один рабочий день. Это известие шокировало общественность. Родители опасаются, что все ужасы могут происходить из-за недосмотра воспитателей.


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