На месте крушения Ан-148 нашли послание экипажа пилоту Губанову

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На месте крушения Ан-148 спасатели нашли послание экипажа пилоту Губанову. Ранее бортпроводники поздравляли пилота с первым самостоятельным полетом.

На месте трагического крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в ходе сбора частей судна и тел погибших спасатели обнаружили открытку, подаренную пилоту данного лайнера Валерию Губанову. Экипаж ранее поздравляли пилота с первым самостоятельным полетом.

Стоит отметить, что Губанов был опытным пилотом. За время карьеры летчика он имел пять тысяч часов налета.

Трагедия с самолетом Ан-148 произошла 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. По предварительной версии, причиной крушения авиалайнера стал отказ прибора скорости. Кроме того, эксперты считают, что техника перестала работать из-за погодных условий, а пилоты забыли включить систему обогрева. В результате погибли 65 пассажиров и шесть человек из экипажа.