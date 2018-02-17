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В Москве СК назвал предварительную причину смерти ребенка в детсаду

Сегодня, 14:48

Как проинформировали в СУ СК России по Москве, специалисты назвали предварительную причину смерти 3-летнего ребенка в детсаде. Версия о переохлаждении не соответствует действительности.

По предварительным выводам экспертов, которые провели судебно-медицинские мероприятия, в организме ребенка не обнаружено признаков переохлаждения. Возможно, причиной гибели малолетней стала сердечная дисфункция. Детский омбудсмен взял дело на личный контроль, и результаты следственной проверки помогут принять процессуальное решение.

Вчера, 16 февраля, в Новой Москве в одном из детских садов произошла трагедия, которая закончилась летальным исходом для 3-летней воспитанницы. СМИ распространили информацию, что воспитатели забыли девочку на улице в мороз, что и повлекло смерть. Теперь эта версия не имеет официальных доказательств и больше не разрабатывается следствием.


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