В ОАЭ умерла 24-летняя жительница Челябинска во время отдыха

Вчера, 23:45

В одном из курортных регионов Арабских Эмиратов умерла скоропостижно жительница Челябинска. Ирина и ее парень Денис приехали отметить красиво дату 14 февраля, но в результате получилась трагедия.

Молодая девушка из Челябинска прилетела в Эмираты вместе со своим избранником. Влюбленные планировали отпраздновать вдвоем День влюбленных 14 февраля. Так как в данный момент там лето, Ирина и Денис пошли купаться в бассейн. По дороге девушке внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Ее бойфренд сразу вызвал помощь, но приехавшие медики не смогли вернуть пострадавшую к жизни. Она скончалась.

На момент смерти Ирине из Челябинска исполнилось только 24 года. Она молода, на здоровье никогда особо не жаловалась. По первичным признакам, медики утверждают, что смерть наступила от стресса для организма после перелета и смены климата. Ведь в России сейчас суровая зима. Тело отправлено на экспертизу. Официальные комментарии ожидаются.