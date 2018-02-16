За границу на корточках: Украинец решил сбежать в Польшу незаконно

Вчера, 21:07

краинец намеревался сбежать незаконно в Польшу. Мужчина на корточках прополз мимо контролера таможни, но инспектор все же заметила подозрительное и обнаружила беглеца практически в момент пересечения заветной черты между государствами.

Житель Львова в свои 34 года решился на побег из своей страны в Польшу. При этом он намеревался это сделать в обход закона. В один из дней парень выбрал нужный момент и пытался на корточках прошмыгнуть мимо окошка контролера, который проверяет паспорта при пересечении гражданами украинско-польской границы.

Мужчине даже почти удался его заранее составленный план действий, но в какой-то момент инспектор заподозрила неладное и проследила за этим гражданином. В итоге украинца поймали просто в момент пересечения заветной черты. Теперь ему грозит наказание за отбытие из Украины в Польшу незаконным способом.