Родители рассказали о нарушениях в детсаду в Москве, где погибла девочка

Вчера, 21:03

СК возбудил уголовное дело по факту гибели девочки в детском саду в Новой Москве. Родители других детей заявляют, что жаловались на переполненность группы до 40 человек, однако мер директор не принял. Информацию уточняют правоохранители.

В Новой Москве продолжается расследование трагического случая с гибелью ребенка. По информации следствия, в детском саду воспитатели вывели на прогулку детей. Вернувшись, педагоги не проследили за количеством малышей и попросту забыли одну девочку на улице. В результате ребенок погиб.

По версии врачей, ребенок не смог справиться с низкой температурой улицы и замерз в снегу. Родители остальных детей из группы в беседе с журналистами заявили, что с начала сентября неоднократно обращались к директору сада с просьбами принять меры по уменьшению детей в составе одной группы. По нормативам в одну группу допускается до 28 человек, а набирали вместо этого до 40. Также предлагали открыть еще одну группу для малышей. Однако действий от администрации образовательного учреждения не дождались.