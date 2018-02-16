Жительница Саратова отравилась ароматом туалетной воды

Вчера, 20:52

Жительница Саратова, которая работает продавцом в косметическом отделе магазина, чуть не умерла от отравления химическим составом туалетной воды. Она на работе проверяла ароматы, чтобы рекомендовать покупателям.

Сама потерпевшая сообщила о неприятности, которая едва ли не стоила ей жизни. Женщина рассказала в социальной сети, что получила тяжелое отравление туалетной водой. Она решила «пронюхать» ароматы, которые находились на прилавке. Ведь продавец должен знать о своем товаре. Жительница Саратова провела тестирование самостоятельно 15 ароматов. Уже дома ей стало очень плохо. Девушка не могла сама нормально дышать, был кашель, по телу пошли красные пятна.

Пострадавшей вызвали немедленно скорую. Приехавшие медики провели экстренную диагностику и установили диагноз – анафилактический шок. У женщины пошла аллергическая реакция на химические вещества. По словам медиков, многочисленные ароматы туалетных вод могли спровоцировать такие неприятности. Очень хорошо, что скорую вызвали вовремя, иначе все могло бы быть намного трагичнее.