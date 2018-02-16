В Петербурге девочку госпитализировали из школы из-за электронной сигареты

Вчера, 20:19

В Санкт-Петербурге школьница попала в больницу, после того как выкурила электронную сигарету. 14-летняя девочка была госпитализирована прямо из школы, во время учебного процесса.

Об ухудшении самочувствия девочки учителям сообщил ее друг, который вместе с ней баловался электронными сигаретами, пострадавшая отрицает данный факт.

Предположительный диагноз — отравление психотропными веществами. По словам педагогического коллектива, девочка хорошо учится и имеет хорошие отношения с другими учащимися. «Трудным ребенком» никто из учителей назвать школьницу не может. Несмотря на первоначальные неудовлетворительные предположения о состоянии здоровья, реанимация не пригодилась, самочувствие пострадавшей нормализовалось. Школьница лежит в палате, под наблюдением врачей. С девочкой также работает психолог.

Предположение об отравлении психотропными веществами не подтвердилось.