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Льдины отлетели от кузова груженной фуры и разбили иномарку в Волгограде

Вчера, 20:08

Куски льда разных объёмов отлетели от груженой фуры на трассе Волгограда и разбили следовавшую сзади иномарку. Сотрудники полиции города просят отозваться возможных свидетелей.

 Представители ГИБДД Волгограда в настоящее время пытаются установить свидетелей происшествия, которое случилось на автотрассе за городом. Огромные льдины оторвались от кузова грузовика и разбили едущую сзади иномарку. В итоге остались разбиты стекла автомобиля, водитель получил черепно-мозговую травму.

В настоящий момент пострадавший жив, но находится в больнице города. Полицейские обратились с просьбой, может у кого-то осталось видео происшествия на записи регистратора. Тот, кто пожелает сотрудничать со следователем, можно позвонить на оперативную линию 102. Полицейские примут сообщение и назначат встречу.


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