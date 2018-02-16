В Пскове нетрезвый военный управлял машиной с пассажирского сидения

Вчера, 20:11

В Пскове военный в нетрезвом состоянии управлял машиной с пассажирского сидения.

Один из псковских дружинников увидел, как от развлекательного комплекса отьехала иномарка, в которой находилась пьяная публика. За рулём находился военнослужащий. Свидетель незамедлительно сообщил об этом в полицию.

"Пьяный" автомобиль перехватили сотрудники ГИБДД. Результаты проверки свидетельствовали о том, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба учреждения заявила, что, находясь в зале суда, мужчина не счёл нужным признать свою вину. Он сказал, что сидел на сидении пассажира и, кроме этого, был трезв. Но совсем другие слова приводят очевидцы происшествия, и алкотестер показал данные, свидетельствовавшие о том, что мужчина был пьян.

В результате этого нарушителя признали виновным в содеяном. Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей и забрали водительские права сроком на 1 год и 8 месяцев.