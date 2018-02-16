Экстрасенсы прокомментировали катастрофу с Ан-148

Сегодня, 19:40

Фактом авиакатастрофы самолета Ан-148 занялись экстрасенсы. Адепты магии уверены, что причиной крушения стал энергетический поток, поэтому пассажиры и собрались все вместе в роковой день.

Авиакатастрофу самолета Ан-148 прокомментировали экстрасенсы. Таролог Марианна Абравитова уверяет, что 2018 год очень полон разных катаклизмов, она советует по возможности не летать на самолетах и беречь себя. Женщина сообщила, что терактом эту трагедию нельзя назвать. По всем признакам, главной причиной крушения стал энергетический поток. Он привел к тому, что пилоты потеряли бдительность и внимание. Кроме того, экстрасенс Кажетта Ахметжанова солидарна с мнением своей коллеги по магической линии. Она также отрицает наличия преступления против общества.

Но обе гадалки уверены, что все 71 человек, которые погибли 11 февраля, были собраны воедино специально высшими силами. Они просто закончили свою миссию на Земле и в настоящее время находятся в другом измерении. Хотя событие авиакатастрофы стало для всех трагедией, ее невозможно было предотвратить, резюмируют экстрасенсы.