Авиаэксперт дал комментарии по расшифровке речевого самописца Ан-148

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Известный пилот Советского союза и член общественного совета Олег Смирнов просит общество относиться к поступившей информации о речевом самописце Ан-148 с осторожностью. Ранее исследователи объявили о том, что стал известен разговор двух пилотов потерпевшего крушение Ан-148.

В начале пилоты, как и обычно, изучают карту, приводят в готовность работы всех бортовых приборов, но не включают обогрев приемников давления, с которых, как известно, и собирают информацию датчики скоростного движения. После взлета самолета из Домодедово пилоты аэролайнера обнаруживают, что у них разные показатели скорости самолета. Мужчины начинают ругаться, даже не пытаясь решить проблему, самолет наклоняется все ближе к земной поверхности, в конце-концов, потерпев крушение.

Олег Смирнов рассказал, что на борту всех самолетов существует такой прибор как «Авиагоризонт», с помощью которого можно определить расположение самолета. Также на борту два прибора высоты: барометрический, измеряющий давление, и радиовысотометр, измеряющий высоту самолета с точностью до сантиметров. На данный момент пока что точно не установлено, были ли эти радиоприборы исправны или нет. И эксперты ставят такой вопрос: почему пилоты не пытались устранить проблему. Несмотря на это, падение не было остановлено. Смирнов добавил, что пока что остается очень много вопросов по поводу авиакатастрофы Ан-148, поэтому делать скороспелые выводы не стоит.