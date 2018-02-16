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Камера сняла спешку медиков скорой помощи к умирающему ребенку в Новой Москве

Сегодня, 19:31

Видеокамера зафиксировала спешащую на вызов в детский садик скорую помощь в день, когда там скончался ребенок. Происшествие случилось в Новой Москве 16 февраля.

 В Сети появился сюжет, который был скопирован с записей одной видеокамеры, которая успела зафиксировать оперативность докторов скорой помощи. Медики действительно невероятно спешили на вызов к умирающему ребенку в детском саду во время прогулки.

Пользователи увидели, что сотрудники медслужбы немедленно выскочили из своего спецавтомобиля, даже не надев верхней спецодежды. К сожалению, спасти девочку врачам не удалось. Малышка скончалась до приезда скорой, но медики приняли все усилия, чтобы победить смерть.


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