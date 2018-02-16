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В Чебоксарах ищут эксгибициониста

Сегодня, 18:50

В Чебоксарах полиция ищет правонарушителя. Правоохранители проводят расследование по заявлению горожанки. Женщина сообщила, что сегодня около 15:00 около остановки «Покровско-Татианинский собор» был замечен эксгибиционист, который демонстрировал свои достоинства.

В Северо-Западном районе Чебоксар продолжаются поиски престарелого эксгибициониста. Мужчина стал фигурантом дела после огласки в полиции. О нем сообщила женщина, которая возмущена поведением гражданина. Инцидент зафиксирован в лесной посадке Берендеевский за забором у остановки «Покровско-Татианинский собор».

 Сегодня около 15:00 мск эксгибиционист показывал женщинам свои гениталии. На вид мужчине далеко не 20 лет. Поиски продолжаются.


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