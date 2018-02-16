VistaNews.ru


В Тихом океане участники круиза устроили кровавую бойню на борту лайнера

Вчера, 23:50

На борту роскошного лайнера Carnival Legend, который совершал 10-дневный круиз по Тихому океану, произошла кровавая бойня. Вначале массовую драку устроили две компании отдыхающих, затем к ним присоединились секьюрити и члены экипажа.

Один из участников круиза снял побоище на видео и выложил ролик в Сеть. На кадрах хорошо видно, как вялая перебранка мгновенно перерастает в кровавую массовую драку. Причем в битве участвуют женщины. Одну из пассажирок охранники с трудом спасли от смертельного удушающего захвата здоровяка в шортах. Причем агрессор не реагировал даже на удары ногами, которые ему наносили охранники.

Большинство дерущихся были членами одной британской семьи. По свидетельству очевидцев, инцидент начался после того, как один из джентльменов случайно наступил на подол вечернего платья леди. Судно было вынуждено срочно повернуть к берегам Австралии, где дебоширов приняли полицейские. Кроме того, на берег сошли несколько женщин с детьми. Отмечается, что охрана на лайнере применяла кастеты и дубинки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.