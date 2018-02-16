Заведующая детсада в Москве высказала мнение по факту смерти ребенка

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В Москве заведующая детского садика, в котором воспитанница умерла просто на прогулке, поделилась своим мнением по этому поводу. Алла Шурухина считает, что девочка скончалась по каким-то биологическим причинам.

В одном из детских садов Москвы произошла трагедия. 16 февраля, когда на улице дети были на прогулке, умерла скоропостижно девочка. Заведующая дошкольным учреждением Алла Шурухина называет причиной смерти биологический фактор, но СК проведет тщательную проверку этого случая.

Воспитательница сразу не заметила отсутствие ребенка, но когда ребята зашли в группу завтракать, стало понятно, что одного ребенка нет в составе. Воспитатель и сотрудники детского учреждения немедленно бросились на улицу, став искать воспитанницу. Девочка была обнаружена во дворе, без сознания. Когда приехала скорая помощь, медики установили факт смерти ребенка. Тело в настоящий момент в морге, им будут заниматься эксперты, чтобы понять точную причину смерти. Оперативники собирают информацию о здоровье и условиях жизни умершего ребенка.