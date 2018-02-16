В Ижевске водитель спас школьницу от бродячих собак

Сегодня, 18:45

В Ижевске школьница была атакована бродячими собаками, начавшими кружить возле неё. Проезжавший мимо водитель спас девочку, разогнав животных.

Школьница шла с белым пакетом, который привлёк внимание одной собаки. Девочка бросила его в снег, однако животное не успокоилось и не давало проходу, заставив ребёнка сначала отступать, а потом и стоять на месте. Вскоре к одной собаке присоединилось ещё несколько, совсем напугав школьницу.

Мимо проезжал автомобиль, водитель которого, заметив нападение, развернулся и заставив этим животных отскочить в сторону. После этого он остановился рядом со школьницей и помог её пройти мимо бродячих собак целой и невредимой, как сообщает новостное издание VistaNews.