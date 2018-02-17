В Москве 17-летняя актриса выжила после падения с 14 этажа, но скончалась от ножевых ранений

Сегодня, 06:30

17-летняя ученица одной из театральных школ Москвы смогла пережить падение с 14 этажа, однако через считанные минуты ее нашли скончавшейся от ножевых ранений. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического инцидента.

Некоторые подробности ЧП в Москве рассказали случайные свидетели. С их слов, 17-летняя девушка упала с расположенного на 14-м этаже жилого дома окна. Несмотря на сильный удар об асфальт, ученица театральной школы встала, поправила одежду и зашла обратно в подъезд многоэтажки. Через считанные минуты к месту травматического инцидента приехала скорая. Врачи нашли квартиру неизвестной девушки, которая лежала на полу в луже крови. Смерть наступила из-за множественных колото-резаных ранений. Судмедэкспертиза засвидетельствовала наличие в крови погибшей психотропных веществ.

Следком Москвы организовал проверку по факту смерти 17-летней девушки. Отмечается, ученица столичной театральной школы состояла на наркоучете из-за пристрастия к запрещенным препаратам.