VistaNews.ru


В Москве 17-летняя актриса выжила после падения с 14 этажа, но скончалась от ножевых ранений

Сегодня, 06:30

17-летняя ученица одной из театральных школ Москвы смогла пережить падение с 14 этажа, однако через считанные минуты ее нашли скончавшейся от ножевых ранений. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического инцидента.

Некоторые подробности ЧП в Москве рассказали случайные свидетели. С их слов, 17-летняя девушка упала с расположенного на 14-м этаже жилого дома окна. Несмотря на сильный удар об асфальт, ученица театральной школы встала, поправила одежду и зашла обратно в подъезд многоэтажки. Через считанные минуты к месту травматического инцидента приехала скорая. Врачи нашли квартиру неизвестной девушки, которая лежала на полу в луже крови. Смерть наступила из-за множественных колото-резаных ранений. Судмедэкспертиза засвидетельствовала наличие в крови погибшей психотропных веществ.

Следком Москвы организовал проверку по факту смерти 17-летней девушки. Отмечается, ученица столичной театральной школы состояла на наркоучете из-за пристрастия к запрещенным препаратам.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.