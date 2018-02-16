Авиакатастрофа Ан-148 развила аэрофобию у миллионов россиян

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Авиакатастрофа Ан-148 стала причиной массовой паники у россиян. Социальные сети заполонили сообщения о страхах людей садиться в самолет. Аэрофобия настигла миллионы россиян.

"В самолёте я не сплю, потому что кто-то должен держать машину в воздухе силой своего ужаса", - написал житель Челябинска на своей странице в Instagram.

Такую же проблему испытывают миллионы россиян, которые вынуждены передвигаться на самолетах. По предварительным данным, авиакатастрофа Ан-148 произошла из-за обледенения датчика скорости.

Погодные условия усугубили ситуацию, а пилоты забыли включить систему обогрева. Многие люди считают, что такая ситуация может повториться еще раз, поэтому массово сдают билеты и выбирают для передвижения более безопасный вид транспорта.