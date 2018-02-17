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В Подмосковье наркоман «свил гнездо» на березе

Сегодня, 02:45

В Пушкино Московской области спасателям пришлось срочно выезжать по вызову неравнодушных граждан, которые заметили на верхушке старой березы кричащего человека. Оказалось, что на дереве «свил гнездо» наркоман, который не помнил, как туда забрался.

По словам очевидцев, люди спешили на пригородную утреннюю электричку, когда услышали с березы жалобные крики о помощи. На самой верхушке раскачивался молодой человек, судорожно вцепившись в ствол. Неравнодушные прохожие позвонили в спасательную службу. Приехавшие на место происшествия спасатели быстро добрались до человека на дереве. Однако им долго не удавалось оторвать его от ствола, за который он судорожно цеплялся.

Спасатели, спустив потерпевшего на землю, без труда поняли причину, по которой мужчина залез на дерево, и вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали наркотическое опьянение и увезли пациента в соответствующее лечебное учреждение.


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