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Родственникам погибших при крушении Ан-148 начали выплачивать страховку

Сегодня, 16:13

Глава Министерства транспорта Максим Соколов заявил о начале выплат страховки родственникам погибших при крушении пассажирского лайнера Ан-148.

Как известно, на сегодняшний день уже есть список претендентов на страховку, в который входят пока что родственники всего лишь 19 погибших из 71 человека. Они претендуют на сумму больше 2 млн рублей. Сумма страховых выплат единовременно для родственников жертв авиакатастрофы равняется 1 миллиону рублей.
Помимо этого, как уже сообщалось, 124 человека получили психологическую помощь. Также на данный момент готовятся документы о признании 13 детей области сиротами и еще двоих взрослых иждивенцев о потере кормильца.


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